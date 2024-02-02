1 февраля, 22:20
Военная операция на Украине

Подоляк рассказал о "негативном осадке" после провала наступления ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк . Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Советник главы офиса президента Украины признал, что у Вооруженных сил страны были "определенные тактические ошибки"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на "негативный осадок" после провала контрнаступления Киева.

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"Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство", - сказал он в интервью украинскому "24 каналу".

По его словам, тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна меняться. "Оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия", - добавил он.

При этом Подоляк в очередной раз заявил о дефиците оружия.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

1 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. А 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. 

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