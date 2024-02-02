США намерены возобновить наработку высокообогащенного урана

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Джилл Хруби отметила, что министерство разработало "скоординированную стратегию обогащения урана для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют возобновить производство высокообогащенного урана. Об этом сообщила в четверг руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

"Принимая во внимание глобальную динамику, становится ясно, что нам будет необходимо возобновить производство высокообогащенного урана в США через несколько десятилетий", - заявила Хруби, выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания. "Министерство энергетики [США] разработало скоординированную стратегию обогащения урана для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей, к реализации которой мы приступаем", - сказала глава НУЯБ. Она одновременно занимает пост заместителя министра энергетики США по ядерной безопасности.

Согласно подсчетам западных неправительственных экспертов, по состоянию на начало 2022 года США располагали запасами высокообогащенного урана в объеме порядка 487 тонн.