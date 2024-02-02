На антиправительственной манифестации в Аргентине происходят столкновения

Акция протеста проходит в то время, как в Конгрессе со среды обсуждают законопроект с пакетом реформ, которые представило правительство

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими происходят на антиправительственной манифестации перед зданием Конгресса Аргентины, передает с места корреспондент ТАСС.

Жандармы оттесняют протестующих от здания парламента, применяя дубинки и слезоточивый газ. К площади стянута спецтехника.

Акция протеста проходит в то время, как в Конгрессе со среды обсуждается законопроект с пакетом реформ, которые представило правительство. Накануне перед зданием парламента также прошла манифестация, во время которой полицейские применили слезоточивый газ. Были задержаны пять человек.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря прошлого года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.

Президент страны Хавьер Милей, вступивший в должность 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.