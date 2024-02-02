Politico: США считают, что Иран не полностью контролирует поддерживаемые им формирования

Как пишет газета, американская сторона полагает, что силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции отправляют оружие и военных советников, а также предоставляют разведывательные данные для поддержки вооруженных формирований в Ираке и Сирии, а также йеменских хуситов

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Разведывательные службы США считают, что Иран не имеет полного контроля над поддерживаемыми им вооруженными формированиями на Ближнем Востоке, включая те, которые осуществляют нападения на американские силы. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на должностных лиц США.

По данным газеты, американская сторона полагает, что силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) отправляют оружие и военных советников, а также предоставляют разведывательные данные в целях поддержки вооруженных формирований в Ираке и Сирии и йеменских хуситов. По словам должностных лиц, на которых ссылается Politico, у этих группировок различные цели и повестки, которые иногда пересекаются, но Тегеран, по всей видимости, не может в полной мере управлять принятием в них оперативных решений. Согласно оценке издания, это может снизить вероятность вступления США в прямую конфронтацию с Ираном.

Politico отмечает, власти США пытаются понять, в какой степени Иран был вовлечен в организацию атак на американских военных. Хотя Тегеран поддерживает группировки финансово и предоставляет им вооружения, сотрудники разведки не считают, что он руководил нападениями. Отсутствие у Ирана контроля над вооруженными формированиями в Ираке и Сирии осложнило обсуждение в Вашингтоне вопроса о том, как ответить на неоднократные атаки против интересов США в регионе, в том числе на нападение в Иордании 28 января, при котором были убиты трое американских военных.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе. По сведениям канала CBS, США намерены нанести удары по иранским военным и объектам в Ираке и Сирии.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.