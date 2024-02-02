Херш заявил о желании Зеленского уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что он тайно обсуждает с Западом перспективы прекращения огня и завершения украинского конфликта. Об этом сообщил в четверг в блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Как полагает ряд американцев, Зеленский хочет уволить своего главнокомандующего, поскольку знает, что Залужный с прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести секретные переговоры с американскими и западными чиновниками о том, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец войны с Россией", - написал Херш.