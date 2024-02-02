Часть оппозиции покинула заседание парламента Аргентины из-за подавления протеста

Из-за столкновений у здания Конгресса депутаты от оппозиционной коалиции "Фронт левых сил и рабочих" попросили спикера палата Мартина Менема прервать рассмотрение законопроекта

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Часть оппозиционных депутатов покинула зал Конгресса Аргентины во время обсуждения пакета реформ президента Хавьера Милея из-за того, что полиция применила силу против протестующих. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале нижней палаты парламента.

Депутаты от оппозиционной коалиции "Фронт левых сил и рабочих" попросили спикера палата Мартина Менема прервать рассмотрение законопроекта из-за столкновений у здания Конгресса, однако предложение не было поддержано достаточным количеством голосов. После этого зал в знак протеста покинули некоторые депутаты коалиции "Союз ради родины" и представители "Фронта левых сил и рабочих".

Ранее полиция и жандармерия применили резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ и водомет для того, чтобы оттеснить с проезжей части участников антиправительственной манифестации перед зданием Конгресса.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.

Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.