Эксперт: размещение ядерного оружия США в Британии еще больше заморозит их отношения с РФ

Сотрудник научного общества международной политики Ли Чи Сон отметил, что "международное сообщество выражает серьезную озабоченность происками Соединенных Штатов по наращиванию ядерных вооруженных сил в Европе"

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Возможное размещение ядерного оружия США станет большой угрозой миру и безопасности на планете, а также приведет к дальнейшему замораживанию отношений Запада с РФ и повысит опасность ядерной войны. Такое мнение содержится в статье сотрудника научного общества международной политики Ли Чи Сона, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"США в 2008 году, когда в Великобритании поднялись антивоенные и антиядерные настроения, были вынуждены вывести оттуда ядерное оружие, которое находилось там около 50 лет. С тех пор спустя 15 лет США опять пытаются разместить там свои ядерные вооружения. Это является большой угрозой глобальному миру и безопасности", - говорится в статье.

Как отмечает Ли Чи Сон, "международное сообщество выражает серьезную озабоченность происками США по наращиванию ядерных вооруженных сил в Европе", поскольку в будущем это приведет к еще большей "заморозке отношений между Западом и РФ, а также повысит опасность ядерной войны в регионе".

"Гнусный замысел США заключается в том, чтобы крепче брать за горло союзников под предлогом "укрепления сил сдерживания". При этом они считают ядерное оружие средством для поддержания своей гегемонии и стремятся установить глобальную сеть по размещению ядерного оружия", - заключает автор статьи.

В статье британской газеты The Daily Telegraph утверждается, что ее журналисты обнаружили в документах Пентагона новые упоминания плана, который может предусматривать размещения ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. О такой возможности издание уже сообщало ранее. По версии газеты, в документах Минобороны США, не прошедших редактуру и размещенных на сайте государственных закупок на этой неделе, а также в августе прошлого года, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании.

Сотрудник Министерства обороны США, отвечая на запрос ТАСС, не подтвердил, но и не опроверг информацию The Daily Telegraph. В сентябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет считать эскалацией возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Как отметила Захарова, переход США и НАТО к конфронтационному курсу в отношении России и практика размещения ядерного оружия Вашингтона в других странах вынуждают Москву принимать "компенсирующие контрмеры".