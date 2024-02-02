Армия Израиля 11 дней осаждает больницу в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что вооруженные силы еврейского государства "неоднократно вторгались в госпиталь и угрожали огнестрельным оружием пациентам и беженцам"

ДУБАЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля продолжает обстреливать здания больницы "Аль-Амаль" и штаб-квартиру Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X (ранее Twitter).

"11-й день подряд продолжается осада больницы "Аль-Амаль" оккупационной [израильской] армией, которая ведет интенсивный обстрел госпиталя. Израильская военная техника окружает больницу со всех сторон, не позволяя никому входить или покидать ее территорию и здания PRCS и блокируя движение машин скорой помощи", - указали в организации, отметив, что военнослужащие армии Израиля "неоднократно вторгались в госпиталь и угрожали огнестрельным оружием пациентам и беженцам".

Также в организации сообщили об острой нехватке продуктов питания для персонала, пациентов и беженцев. "Запасов продуктов хватает только для того, чтобы обеспечить один прием пищи в день", - подчеркнули в PRCS. Кроме того, в больнице не хватает медикаментов, детских смесей для младенцев, а также топлива для электрогенераторов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.