Премьер Киргизии не сможет принять участие в заседании ЕМПС из-за аварии на ТЭЦ

Акылбек Жапаров экстренно возвращается из Алма-Аты, он прибыл туда 1 февраля

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров вынужден вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где должен был принять участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), из-за аварии на столичной ТЭЦ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь руководителя кабмина Дайырбек Орунбеков.

"В связи с аварией на ТЭЦ Бишкека председатель кабинета министров экстренно возвращается из Алма-Аты и не примет участие в заседании ЕМПС", - сказал он.

Жапаров прибыл в Алма-Ату 1 февраля. В этом казахстанском городе он также планировал принять участие в международном цифровом форуме"Digital Almaty 2024: Индустрия ".

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Как утверждают в Минэнерго республики, в результате ЧП вышло из строя ее оборудование. Очевидцы сообщают о произошедших на теплоцентрали вспышке и взрыве. По предварительной информации, взорвался один из котлов. При этом пострадали три сотрудника, которые госпитализированы в тяжелом состоянии. На ТЭЦ после аварии, подчеркнули в МЧС, возник пожар, который был быстро потушен.

По сведениям Минэнерго, жители города в настоящее время обеспечиваются электричеством в полном объеме, временно приостановлена подача горячей воды и отопления в многоквартирные дома. Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы Бишкекв, заявили ТАСС в городской мэрии, работают в обычном режиме. На онлайн-режим обучения переведены школы.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на столичной ТЭЦ, которая является одной из самых важных генерирующих электроэнергию мощностей в республике.