WP: Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на поле боя вряд ли станет лучше

Газета со ссылкой на свои источники передает, что 29 января состоялся разговор, во время которого украинский лидер сообщил главнокомандующему ВСУ, что тот скоро будет уволен

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую для Киева сторону в скором времени. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, 29 января состоялся разговор, во время которого Зеленский сообщил Залужному, что тот скоро будет уволен. Президент предположил, что изменения в военном командовании помогут улучшить обстановку в целом. Во время встречи Зеленский сказал, что общественность все больше устает от конфликта, а помощь от международных партнеров замедлилась. В свою очередь генерал дал понять главе государства, что скорое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно. Он также высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.

Как отмечает издание, отстранение Залужного "может привести к обратному результату и позволить Москве воспользоваться нестабильностью". "В этой ситуации выиграет только Россия", - отметил собеседник газеты. По его словам, генерал не был рассержен информацией об увольнении. Отношения между Зеленским и Залужным, подчеркивает издание, испортились за почти два года проведения СВО. По словам источников WP, они не доверяют друг другу.

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. WP 31 января сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о ней может быть отложено на какое-то время. Позднее телеканал CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.