Эксперт заявил, что гибридные системы ПВО FrankenSAM показали ВС РФ уязвимость НАТО

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан считает, что после начала украинского конфликта Запад вновь начал придавать значение средствам противовоздушной обороны и наращивать их производство, однако эта инициатива является запоздалой

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Появление у ВСУ гибридных систем ПВО FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства, продемонстрировало российской армии уязвимость НАТО в вопросе средств противовоздушной обороны. Такое мнение в четверг в интервью газете Business Insider выразил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Эксперт полагает, что "FrankenSAM призваны заполнить критический пробел" Украины, появившийся из-за того, что у ее союзников нет достаточного количества наземных систем ПВО, чтобы предоставить их. Основной причиной такой нехватки Кансиан считает приостановку странами НАТО вложений в развитие этой отрасли военно-промышленного комплекса после завершения холодной войны. По его словам, Запад сосредоточился на противостоянии с такими странами, как Ирак или Северная Корея, что не требовало поддержания мощной наземной ПВО.

"Вот почему было так трудно поставить на Украину системы противовоздушной обороны: США и НАТО ликвидировали большую часть этих систем у себя", - отметил Кансиан.

Эксперт считает, что после начала украинского конфликта Запад вновь начал придавать значение средствам ПВО и наращивать их производство, однако эта инициатива является запоздалой: большая часть новых систем не поставлена в зону военных действий и, соответственно, не может помочь ВСУ.

В октябре 2023 года газета The New York Times сообщила, что из-за исчерпания Киевом запаса советских зенитных ракет американские военные чиновники предложили Украине приспособить имеющиеся у нее комплексы ПВО советского производства к использованию зенитных ракет, произведенных в странах НАТО, прежде всего в США. Эта программа получила название FrankenSAM. В частности, предлагалось использовать пусковые установки комплексов "Бук" для запуска американских ракет Sea Sparrow, а советские радары - для управления ракетами Sidewinder. По данным западных военных изданий, есть и другие проекты гибридизации западных и советских систем, в том числе с использованием ракет от комплексов Patriot.