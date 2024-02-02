Доминикана начала эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

Программа рассчитана на шесть месяцев

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Доминиканская Республика стала первой страной в Карибском регионе, которая начала стимулировать предприятия ввести четырехдневную рабочую неделю для сотрудников. Об этом в четверг сообщает газета Pagina 12.

Министерство труда Доминиканской Республики запустило пилотный план сокращения рабочей недели, по условиям которого оно стремится уменьшить рабочее время граждан с 44 до 36 часов в неделю. Программа рассчитана на шесть месяцев. За этот период добровольно присоединившиеся компании смогут оценить влияние сокращения рабочего времени на производительность труда.

Отмечается, что в течение трех месяцев работники будут получать 100% зарплаты при 20%-ном сокращении рабочего времени. Цель состоит в том, чтобы оценить, достигают ли работники одинаковой производительности при сокращенном рабочем времени.

В оставшиеся месяцы власти будут оценивать результаты программы. Во внимание будут приниматься здоровье работника, его удовлетворенность балансом между работой и семейной жизнью, прогулы на работе, а также влияние изменений на окружающую среду.