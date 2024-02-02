Захарова: Эквадор решил передать российскую военную технику под давлением США

Официальный представитель МИД назвал опрометчивым это решение

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Эквадора о передаче США военной техники российского производства является опрометчивым и было принято "под серьезным давлением извне". Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне", - сказала она, комментируя решение Кито.

10 января президент страны Даниэль Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что соглашение о военном сотрудничестве между правительствами РФ и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия Москвы.

В январе 2023 года глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине".