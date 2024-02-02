В ООН сообщили о гибели более 370 палестинцев на Западном берегу с начала октября

Среди них 94 ребенка

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Минимум 372 палестинца, в том числе 94 ребенка, были убиты на Западном берегу реки Иордан начиная с 7 октября. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С 7 октября 2023 года и по состоянию на 1 февраля 2024 года, 372 палестинца, в том числе 94 ребенка, были убиты на Западном берегу в результате инцидентов, связанных с конфликтом", - говорится в докладе УКГВ.

Отмечается, что почти 4,4 тыс. палестинцев, в том числе 661 ребенок, были ранены.

В докладе также указывается, что в период с 7 октября 2023 года по 1 февраля 2024 года 756 палестинцев, включая 313 детей, были перемещены после того, как 119 домов были разрушены в ходе операций израильских военных на Западном берегу.