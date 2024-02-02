Острова Кука предложили Австралии и Новой Зеландии заключить оборонное соглашение

В МИД островного государства отмечают, что новое соглашение может стать дополнением к действующему договору о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Новой Зеландией

СИДНЕЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Острова Кука предложили Австралии и Новой Зеландии заключить трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Соответствующее заявление премьер-министра островного государства Марка Брауна опубликовал МИД страны.

В нем, в частности, отмечается, что новое соглашение может стать дополнением к действующему договору о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Новой Зеландией. "Оно, на наш взгляд, охватило бы фактические существующие много лет программы, в том числе программу сотрудничества в области обороны с Австралией, Тихоокеанскую программу морской безопасности и часть действующих региональных механизмов", - указал Браун.

Помимо договора в области безопасности, власти Островов Кука предложили Австралии укрепить и расширить двусторонние связи, смягчив визовую политику и предоставив жителям островной страны доступ к различным грантовым программам австралийского правительства.

Острова Кука

Острова Кука имеют статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией, и входят в ее состав, однако в стране действует собственная конституция, а новозеландский парламент не имеет права принимать законы, касающиеся тихоокеанского государства. Жители Островов Кука также имеют новозеландское гражданство, а саму Новую Зеландию на островах представляет верховный комиссар, который отвечает за развитие двусторонних отношений.

В 2001 г. премьер-министры Островов Кука и Новой Зеландии подписали декларацию, согласно которой во внешнеполитической деятельности Острова Кука выступают в качестве суверенного и независимого государства, а правительство полностью компетентно в вопросах обороны и безопасности. А в сентябре 2022 года США заявили о признании этой тихоокеанской страны суверенным государством.