Экс-премьер Украины считает, что отставка Залужного зависит от США, а не Зеленского

По словам Николая Азарова, у главнокомандующего ВСУ отлаженная связь с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, с теми, кто реально планирует операции на Украине и поставляет ей вооружение

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Решение о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принимают США, а не президент Украины Владимир Зеленский, так как главком полностью зависим от Вашингтона. С таким мнением выступил экс-премьер Украины Николай Азаров.

"Увольнение Залужного с поста командующего украинскими войсками зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем серьезным. Но решает не Зеленский, решают американцы", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Азарова, у Залужного отлаженная связь с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, с теми, кто реально планирует операции на Украине и поставляет ей вооружение. "И менять такое связующее звено, я думаю, что американцам не хочется", - считает бывший глава правительства. По мнению экс-премьера, если бы в Вашингтоне хотели уволить Залужного, то главком уже лишился бы своего поста.

При этом, продолжил Азаров, смена Залужного не повлияет на ход вооруженного конфликта. "Принятие решений зависит от баланса сил, разведданных, поставок, логистики. Много от чего. И все это находится в руках не у Зеленского и не у Залужного. За Залужным остается выполнение разработок, исполнение указаний, оперативное руководство. От того, что Залужного сменят на другого человека, ничего не поменяется", - добавил он.

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако газета The Washington Post 31 января сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о ней может быть отложено на какое-то время. Позднее телеканал CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.