В ФРГ около 90 тыс. работников общественного транспорта начали забастовку

По данным агентства DPA, они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Около 90 тысяч работников общественного транспорта начали забастовку в Германии. Как пишет агентство DPA, в 80 городах ограничено движение автобусов, трамваев и метро.

К стачке призвал профсоюз Verdi. Объединение требует улучшения условий труда и повышения зарплаты для сотрудников 130 транспортных предприятий. Не проводятся стачки лишь в одной федеральной земле - Баварии. В Берлине забастовка продлится только несколько часов - до 10:00 (12:00 мск)

Это уже второй масштабный протест по призыву Verdi на этой неделе. Накануне прекратили работу работники служб безопасности аэропортов - было отменено более 1 тыс. рейсов, стачка нарушила планы 200 тыс. пассажиров.