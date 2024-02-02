Орбан: деньги ЕС пойдут на поддержку обанкротившегося украинского государства

Премьер Венгрии отметил, что, по мнению некоторых западных экспертов, "экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких"

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Будапешт не возражал на саммите Евросоюза в Брюсселе против выделения Киеву €50 млрд, потому что эти деньги пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства, чтобы оно полностью не развалилось. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что решение предоставить Украине из бюджета ЕС €50 млрд в течение четырех лет "не противоречит позиции Венгрии в поддержку мира", в соответствии с которой она не поставляет оружие украинской армии и предлагает немедленно прекратить военные действия. По словам Орбана, эти средства пойдут "не на вооружения, а на обеспечение обанкротившегося украинского государства, чтобы оно не рухнуло".

Премьер отметил, что, по мнению некоторых западных экспертов, "экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких". "Если бы Евросоюз и Соединенные Штаты не предоставляли ей помощь, то на Украине не было бы ни зарплат, ни пенсий, ни работающих учреждений и лавочку надо было бы закрывать", - сказал Орбан.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием средств. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.

Как сообщил Орбан по итогам совещания, переговоры были долгими, но, когда все препятствия удалось устранить, Венгрия согласилась с предложенным планом. На предыдущей встрече лидеров ЕС 14-15 декабря венгерский премьер заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд, поскольку в них отсутствовал механизм контроля за расходованием средств.