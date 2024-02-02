Глава МИД Швейцарии посетит Китай 6-7 февраля

Иньяцио Кассис проведет третий раунд китайско-швейцарского стратегического диалога, сообщил официальный представитель дипведомства КНР Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис совершит визит в Китай 6-7 февраля. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"По приглашению министра иностранных дел Ван И <…> глава МИД Швейцарии Кассис посетит Китай с 6 по 7 февраля и проведет третий раунд китайско-швейцарского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел", - заявил Ван Вэньбинь.

16 января Китай и Швейцария объявили о завершении совместного технико-экономического обоснования модернизации двустороннего соглашения о свободной торговле.

Китай является третьим по величине торговым партнером Швейцарии после США и ЕС.