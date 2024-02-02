Минобороны Сирии сообщило об ударах ВС Израиля по объектам к югу от Дамаска

По данным ведомства, часть ракет сбили сирийские средства ПВО

БЕЙРУТ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Сирии сообщило о нанесении израильскими ВС ударов по нескольким объектам к югу от Дамаска. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ведомства.

"Сегодня утром около 04:20 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав ряд объектов южнее Дамаска", - отмечается в тексте.

Утверждается, что часть запущенных израильской стороной ракет была сбита сирийскими средствами ПВО. Атака, согласно ведомству, повлекла за собой ущерб материального характера.

29 января агентство SANA, ссылаясь на Минобороны Сирии, сообщило о гибели нескольких мирных жителей во время удара израильских ВВС по южной окраине Дамаска. По информации телеканала Al Hadath, целью удара был пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).