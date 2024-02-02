2 февраля, 07:55
Военная операция на Украине

Оппозиция ФРГ утверждает, что Шольц все еще считает Россию важнее Украины для ЕС

Представитель оппозиционного ХДС по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что канцлер его страны якобы "не хочет" передачи Украине крылатых ракет Taurus "и постоянно ищет оправдания" своей позиции

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген раскритиковал федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за того, что тот якобы все еще считает Россию важнее Украины для обеспечения безопасности ЕС. С таким утверждением он выступил в ходе дискуссии на телеканале ZDF.

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"Шольц, вопреки [позиции] большинства в своей партии, все еще верит, что Россия была и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией", - сказал он. Канцлер якобы "не хочет" передачи ФРГ Украине крылатых ракет Taurus "и постоянно ищет оправдания" своей позиции, при этом блок "ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые" выступают" в поддержку этой идеи. Он также обратил внимание на риторику Шольца, который "не говорит о том, что Украина должна победить", вместо этого используя формулировку "Украине нельзя проиграть".

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре 2023 года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германско-шведских ракет немного больше - до 500 км. 

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