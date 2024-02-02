В ходе реформ спецслужб Польша планирует усилить контрразведку

Министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк сообщил, что нововведения начнутся после того, как в конце марта завершится проверка в спецслужбах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В ходе проводимых в настоящее время реформ польских спецслужб планируется усиление контрразведки и восстановление местных отделений Агентства внутренней безопасности. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita сообщил министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк.

Проводимые реформы "означают видимые действия, такие как, например, восстановление местных отделений Агентства внутренней безопасности, укрепление контрразведки и действия, о которых мы не будем сообщать, но которые будут в разных областях укреплять безопасность", сказал он.

По словам министра-координатора, нововведения начнутся после того, как в конце марта завершится проводимая в настоящее время проверка в спецслужбах.

Томаш Семоняк подтвердил сообщения о готовящейся ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). "Достижения в борьбе с реальной коррупцией, особенно с коррупцией властных [структур], для чего некогда и было создано ЦАБ, мизерны и мы просто хотим организовать все по-другому", - пояснил он.

Решение ликвидировать ЦАБ было принято еще 10 ноября партиями объединенной оппозиции, победившими на парламентских выборах 15 октября.

Польская спецслужба по борьбе с коррупцией была создана в 2006 году по инициативе право-консервативной партии "Право и справедливость" и, по утверждениям оппозиции, обслуживала интересы правящей партии.