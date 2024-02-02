Глава Верховного суда Польши объяснила кризис власти особенностями характера поляков

Малгожата Мановская сообщила, что вначале она воспринимала противостояние между ветвями власти "скорее как шутку с долей горечи", но сейчас ситуация вызывает у нее тревогу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Конфликт между ветвями власти Польши, возникший по вине каждой из сторон, усугубился из-за особенностей национального характера поляков. Такое мнение выразила председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская интернет-порталу onet.pl.

"Все с обеих сторон довели до такой опасной для Польши ситуации", - сказала она, добавив, что конфликт "вероятно, был усилен нашим национальным характером, сварливостью и отсутствием возможности договориться между политиками всех родов", - сказала она.

По словам судьи, вначале она воспринимала противостояние между ветвями власти "скорее как шутку с долей горечи", но сейчас эта ситуация вызывает у нее тревогу. Мановская пояснила, что опасается "ординарного нарушения принципа законности", когда каждый "может считать себя стоящим над законом цезарем".

В качестве примеров нарушения законности правительством премьер-министра Дональда Туска она назвала действия властей в отношении Национальной прокуратуры, государственного телеканала Telewizja Polska и радиостанции Polskie Radio.

27 декабря новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации Telewizja Polska и Polskie Radio, уволив их руководителей. Конституционный суд Польши признал решения министра незаконными и противоречащими основному закону Польши, после чего это подтвердил Варшавский суд. Минкульт, однако, отказался выполнять вердикты судов.

После того, как президент Анджей Дуда 31 января отправил подготовленный правительством закон о госбюджете на рассмотрение Конституционного суда, польские СМИ стали писать о том, что глава государства объявил войну правительству и Сейму.