Министерство разведки Ирана заявило о выявлении агентов "Моссада" в 28 странах

В распоряжение ведомства также попали данные о секретных военных объектах, оружейных заводах и стратегической гражданской инфраструктуре Израиля

ДУБАЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство разведки Ирана сообщило о проведении операции, в результате которой в 28 странах мира были выявлены агенты израильской разведывательной службы "Моссад".

"В результате крупнейшей многоэтапной разведывательной и контрразведывательной операции против шпионских организаций оккупационного режима [Израиля] была получена уникальная и беспрецедентная информация о них, которая сразу же начала использоваться", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте министерства. Утверждается, что благодаря полученным сведениям в 28 странах были выявлены десятки агентов, связанных с "Моссадом". В распоряжение ведомства также попали "данные о секретных военных объектах, оружейных заводах и стратегической гражданской инфраструктуре" Израиля.

В заявлении отмечено, что ряд шпионов были выявлены в Тегеране и в нескольких провинциях Ирана. Все они либо уже привлечены к ответственности, либо взяты под контроль иранскими спецслужбами. Вопрос с израильскими агентами, имеющими иранское гражданство и проживающими за рубежом, будет решаться в зависимости от уровня сотрудничества министерства разведки со спецслужбами соответствующих стран. Всем странам, с которыми у Ирана налажен обмен разведывательной информацией, переданы установочные данные на действующих на их территории агентов, и службы безопасности этих государств уже приняли необходимые меры.

По приведенной в документе информации, израильские спецслужбы активно используют киберпространство, социальные сети и рекрутинговые сайты для сбора необходимой информации о людях и дальнейшего привлечения их к сотрудничеству с "Моссадом". Министерство разведки не стало уточнять, в каких странах были выявлены израильские агенты и их точное число, пояснив, что расследование продолжается.

29 января в Иране казнили четырех человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и создании террористической группировки с целью подрыва национальной безопасности республики. По информации агентства Mehr, они были завербованы "Моссадом" через высокопоставленного члена организации "Комала" (курдское отделение Иранской коммунистической партии, в Иране внесено в список террористических организаций).