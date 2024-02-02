Додон считает, что конфронтация Кишинева с Гагаузией может дестабилизировать Молдавию

Экc-президент республики напомнил, что в Гагаузии 2 февраля отмечается День народного единства

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Конфронтация президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) с руководством Гагаузии может обернуться дестабилизацией страны и разрушением государственности, заявил лидер Партии социалистов Республики Молдова, экc-президент Игорь Додон.

"Мы видим открытую конфронтацию и давление со стороны действующей власти в лице Майи Санду и ПДС по отношению к Гагаузии и Приднестровью, которые являются неотъемлемыми частями Республики Молдова. Эта деструктивная политика не приведет ни к чему хорошему, а только увеличивает риски дестабилизации и разрушения хрупкой молдавской государственности", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в Гагаузии 2 февраля отмечается День народного единства. В этот день в 2014 году в автономии состоялись два референдума - об отложенном статусе автономии на случай, если Молдавия потеряет свою независимость. И о присоединении республики к Таможенному союзу, на базе которого позже был образован Евразийский экономический союз.

"Более 96% избирателей тогда проголосовало за право Гагаузии "на внешнее самоопределение" и за вступление Молдовы в Таможенный союз. К проведению этих референдумов привело нежелание официального Кишинева наладить эффективный диалог с регионами. Сегодня ситуация повторяется", - подчеркнул Додон.

В мае 2023 года отношения между Кишиневом и Комратом обострились после того, как власти Молдавии попытались объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победила представитель запрещенной партии "Шор" Евгения Гуцул. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".