СМИ: при атаке израильских ВВС на пригород Дамаска погиб советник КСИР

По данным телеканала Sky news - Arabiya, число жертв атаки возросло до трех

ДУБАЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Саид Алидади погиб в результате атаки израильских ВВС на южный пригород Дамаска. Об этом сообщил иранский телеканал Student News Network (SNN).

Ранее телеканал Al Arabiya проинформировал о гибели двух бойцов вооруженного шиитского формирования.

Со своей стороны телеканал Sky news - Arabiya передает, что число жертв атаки возросло до трех. По его данным, среди погибших - граждане Ирана и Ирака.

Ранее в пятницу Минобороны Сирии сообщило об израильской атаке с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот по нескольким объектам южнее Дамаска. Утверждается, что часть запущенных израильской стороной ракет была сбита сирийскими средствами ПВО. Атака, согласно заявлению ведомству, повлекла за собой ущерб материального характера.

29 января агентство SANA, ссылаясь на Минобороны Сирии, сообщило о гибели нескольких мирных жителей во время удара израильских ВВС по южной окраине Дамаска. По информации телеканала Al Hadath, целью удара был пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).