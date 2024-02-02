МВД Белоруссии исключило Романа Протасевича из списка экстремистов

В этом перечне по-прежнему находится россиянка Софья Сапега

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, Романа Протасевича, которого ранее помиловал президент страны Александр Лукашенко. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте МВД актуальный перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.

В этот список в настоящее время входят 3 753 человека, которые отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности. В этом перечне по-прежнему находится россиянка Софья Сапега, которая была задержана вместе с Романом Протасевичем и приговорена к шести годам лишения свободы.

Минский областной суд 3 мая минувшего года приговорил одного из участников признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая его помиловал президент республики.

Протасевича задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Она обвинялась в том, что была редактором канала "Черная книга Беларуси" (признан экстремистским в Белоруссии), в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Сапега была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. Гродненский областной суд в мае 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы. 7 июня прошлого года стало известно, что Лукашенко помиловал россиянку.

В июле минувшего года Протасевич и Сапега Комитетом госбезопасности Белоруссии были исключены из перечня лиц, причастных к террористической деятельности.