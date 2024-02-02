Посол Израиля заявила об отсутствии разногласий с РФ по освобождению заложников ХАМАС

По словам Симоны Гальперин, Израиль и Россия имеют разногласия по некоторым сюжетам в регионе и за его пределами, но не в этом вопросе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Израиль и Россия имеют разногласия по некоторым сюжетам в регионе и за его пределами, но не в вопросе освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной освобождению из сектора Газа израильтянок с гражданством РФ.

"Есть немало сюжетов, по которым Израиль и Российская Федерация имеют какие-то разногласия. Мы не во всем согласны в нашем регионе в нынешней ситуации. Но есть один вопрос, одна миссия, один сюжет, по которому нет никакого разногласия. У России и Израиля есть одна цель - освободить всех заложников", - сказала она.

"Сегодня мы будем говорить не о всех 136 заложниках, которые находятся в руках ХАМАС уже 118 дней, а в основном об одном - Саше (Александре Труфанове - прим. ТАСС)", - добавила посол.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром, а также родными и близкими российского гражданина Труфанова, удерживаемого в качестве заложника в Газе, рассказал об усилиях дипломатии РФ по вызволению соотечественников. Родственники Труфанова выразили признательность российскому руководству за предпринятые энергичные шаги, увенчавшиеся их освобождением из плена, а также надежду на столь же результативные действия, которые помогут вернуться домой Александру.