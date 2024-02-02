В Греции намерены возглавить военно-морскую миссию ЕС в Красном море

Окончательное решение о том, кто ее возглавит, будет принято 19 февраля, заявил министр национальной обороны Никос Дендиас

АФИНЫ, 2 февраля. /ТАСС/. Военно-морская миссия ЕС в Красном море, скорее всего, будет находиться под руководством Греции, окончательное решение о том, кто ее возглавит, будет принято 19 февраля. Об этом заявил министр национальной обороны Никос Дендиас в интервью радиостанции Skai 100.3.

Министр пояснил, что предложение Греции было принято положительно, но Совет министров обороны был неформальным советом, он не может принимать решения. "19 февраля будет окончательное решение. Существует благоприятная атмосфера [в отношении Греции], это была рекомендация министров обороны", - сказал Дендиас. При этом он не исключил, что предложение может быть не одобрено в случае, если президент Франции Эмманюэль Макрон решит повлиять на решение премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

Глава Минобороны отметил, что Греция предоставила военно-морской миссии ЕС свой штаб в Ларисе. "Будет и греческий командующий. Мы выбрали, предложили конкретное имя контр-адмирала. Я его сейчас вам не скажу, это не имеет смысла", - сказал Дендиас. Он подчеркнул, что миссия "будет работать под руководством Греции, как и "Ирини" (миссия ЕС по контролю над выполнением оружейного эмбарго в отношении Ливии в Средиземном море - прим. ТАСС), которая находится под командованием Италии". "Будет командующий, которым будет греческий контр-адмирал, а в поле будет оперативный офицер, который, как всегда, не будет греком, потому что мы не можем иметь все. Но мы выбрали и попросили, чтобы штаб был греческим. Кстати, это уже европейский штаб. В Ларисе уже имеется европейский штаб", - добавил Дендиас.

"То есть мы фактически активируем то, что уже существует, и берем на себя управление, если это будет согласовано Советом, мы берем на себя командование со штабом и офицером самой крупной операции, которую когда-либо проводил Европейский союз, - пояснил глава Минобороны.

По его словам, силы миссии еще не сформированы, но Германия, Дания, Италия и Франция заявили, что будут участвовать. "Нидерланды заявили, что, вероятно, будут участвовать, Кипр сказал, что будет участвовать, но поскольку у Кипра нет корабля, то он отправит офицеров", - отметил Дендиас.

1 февраля источник в правительстве Греции на встрече с журналистами заявил, что вопрос о руководстве военно-морской миссии ЕС в Красном море пока не решен. По его словам, это технический вопрос, который будет решен в ведомственном порядке.

Желание Рима и Парижа возглавить миссию

Высказывались также желания со стороны Рима и Парижа возглавить миссию. Однако, как сообщил на слушаниях в комиссиях по обороне обеих палат парламента министр обороны Италии Гуидо Крозетто, генштаб миссии, вероятно, разместится в греческой Ларисе. Крозетто отметил, что Италия намерена поставить для новой европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море военный корабль и самолеты. Он уточнил, что для военной миссии потребуется дополнительное финансирование.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что страны - члены Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием "Аспидес" ("Щиты").

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.