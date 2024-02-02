Министр обороны Израиля проинформировал главу Пентагона о ходе операции в Газе

Йоав Галант выразил признательность администрации США за лидерство и усилия по обеспечению возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант минувшей ночью созвонился с американским коллегой Ллойдом Остином и проинформировал его о ходе военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

"Министр Галант проинформировал министра [Остина] о ходе войны против террористической организации ХАМАС. Он подчеркнул решимость оборонного ведомства продолжать действовать до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны, а именно: уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников в свои дома в Израиле. В связи с этим министр Галант выразил признательность администрации США за лидерство и усилия по обеспечению возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Галант выразил Остину "соболезнования в связи с гибелью троих американских военнослужащих, дислоцированных в регионе, и осудил нападение, совершенное поддерживаемыми Ираном ополченцами".

"В заключение министр Галант выразил признательность министру Остину за его постоянное партнерство, а также за его личную приверженность и лидерство в укреплении региональной безопасности на Ближнем Востоке", - отметили в Минобороны Израиля.