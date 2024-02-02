В Гагаузии проходит массовый марш в честь годовщины референдума против вхождения в ЕС

Депутат парламента автономии Александр Суходольский отметил важность сохранения традиционных связей

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Массовый марш проходит в столице Гагаузской автономии Молдавии городе Комрате по случаю десятилетия референдума, на котором гагаузы высказались против интеграции в Евросоюз и поддержали курс на сближение с формирующимся Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана.

Акцию, которую транслирует в прямом эфире местный телеканал GRT, возглавляют глава автономии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, а также ряд депутатов парламента Молдавии, общественные деятели и политики. Люди идут по главной улице Комрата с флагами Гагаузии и надувными шарами, некоторые надели национальные костюмы.

"Тогда мы показали всему миру демократию. В сложные времена надо собирать народ и советоваться с ним, и это правильно. И сегодняшняя акция показывает, что наши люди по-прежнему едины", - сказал Константинов журналистам.

Депутат парламента Гагаузии Александр Суходольский отметил важность сохранения традиционных связей на востоке. "Свою позицию мы высказали 10 лет назад. Наши реальные зарубежные экономические и политические партнеры находятся на востоке. Мы тогда проголосовали за Таможенный союз. Сегодня он реорганизован в Евразийский экономический союз", - сказал Суходольский.

Жителей Гагаузии также поздравили лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон, молдавский оппозиционер Илан Шор, а также другие политики.

О референдуме

В феврале 2014 года на территории автономии прошел референдум, более 96% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Еще столько же граждан поддержали идею "отложенного статуса автономии" на случай, если Молдавия присоединится к Румынии, а также высказались против интеграции в ЕС. В Кишиневе этот плебисцит объявили незаконным и возбудили против его организаторов уголовные дела.

В честь референдума в 2017 году парламент Гагаузии учредил День народного единства, который ежегодно отмечается 2 февраля. Сегодня по случаю праздника в Гагаузии также пройдет праздничный концерт и другие мероприятия.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии. Сегодня отношения между Комратом и Кишиневом вновь обострились после победы на выборах главы автономии, представляющей оппозицию Гуцул.