Главой секретариата Всебелорусского народного собрания назначен Валерий Мицкевич

Очередное заседание ВНС пройдет 19-26 апреля

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя председателя Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Валерия Мицкевича начальником секретариата Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщило агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что очередное заседание ВНС пройдет 19-26 апреля.

Всебелорусское народное собрание, созданное в 1996 году по инициативе президента, является высшим представительным органом народовластия, после референдума 2022 года ему придали статус конституционного органа и наделили дополнительными полномочиями. Секретариат обеспечивает работу ВНС. Сообщалось, что в аппарате собрания будет работать до 30 человек.