Эфиопия продлила чрезвычайное положение на севере страны из-за вооруженных столкновений

Соответствующее предложение было внесено министром юстиции Гедионом Тимотиосом

НАЙРОБИ, 2 февраля. /ТАСС/. Совет народных представителей (нижняя палата парламента) Эфиопии проголосовал за продление чрезвычайного положения в штате Амхара на севере страны, которое было введено в августе минувшего года из-за столкновений между регулярными войсками и местными ополченцами. Об этом сообщила эфиопская телерадиокомпания FANA.

По ее данным, чрезвычайное положение в охваченном вооруженным конфликтом штате продлено на четыре месяца. Большинство депутатов Совета проголосовали за предложение, которое было внесено министром юстиции Гедионом Тимотиосом, отмечает FANA.

В штате Ахмара происходят вооруженные столкновения между войсками и ополченцами, которых потребовала разоружить центральная власть. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.