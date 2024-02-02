ВС Финляндии примут участие в действиях НАТО на Балтике и Черном море

На Балтике финское участие в действиях альянса продлится с 1 апреля по 31 мая, на Черном море - с 3 июня по 31 июля

ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /ТАСС/. Финляндия впервые в истории примет участие в действиях Североатлантического альянса на Балтике и Черном море. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

"В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и летной эскадрильей ВВС, включающей до восьми истребителей. В случае ВМС это будут постоянные миссии по противоминной обороне в Балтийском море, а в случае ВВС - мероприятия НАТО по защите воздушного пространства в Румынии, Болгарии и на Черном море", - приводятся в нем слова главы ведомства Антти Хяккянена.

На Балтике финское участие в действиях альянса продлится с 1 апреля по 31 мая, на Черном море - с 3 июня по 31 июля, уточняется в сообщении.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года.