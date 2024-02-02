Додон: Санду специально мешает проведению в Молдавии голосования на выборах президента РФ

Лидер оппозиционной Партии социалистов считает, что президент Молдавии хочет понравиться "западным кураторам"

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду целенаправленно создает препятствия в организации на территории страны голосования на выборах президента России, чтобы понравиться "западным кураторам". Такое мнение выразил бывший глава государства, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в видеообращении в Telegram-канале.

"Я не думаю, что от Майи Санду этого требует Вашингтон или Брюссель. Европа без проблем открывает участки для голосования на президентских выборах России. <...> Думаю, что Санду так хочет понравиться своим западным кураторам, что пытается и здесь создать проблему", - сказал Додон.

Россия в ноябре 2023 года обратилась с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Молдавии, где проживает свыше 200 тыс. российских граждан. Как сообщил недавно представитель МИД Молдавии Игорь Захаров, "этот вопрос изучается и ответ будет дан в разумные сроки". Однако назначенный на прошлой неделе новый глава МИД Молдавии Михай Попшойна подчеркнул, что Кишинев не может помешать открыть участок для голосования на территории российского посольства, но не допустит их появления в непризнанном Приднестровье.

На выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии открыли 27 избирательных участков. Три из них - на территории Молдавии, еще 24 - на территории Приднестровья, где проживает большая часть российских граждан.