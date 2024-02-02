Эксперт: ВСУ не смогут победить Россию западным оружием

Американский профессор истории Марк Эпископос также отметил, что увеличение поставок Украине вооружений со стороны Запада может поставить Киев и его союзников в еще более нестабильное положение

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу над Россией с помощью западного оружия из-за вырабатываемых Москвой алгоритмов противодействия. Такое мнение выразил американский профессор истории Марк Эпископос в статье для информационного портала Responsible Statecraft.

"В течение двух лет жестоких боев, в которых российская армия добивается успеха, ставки высоки, как никогда, а ошибки приводят к катастрофическим последствиям", - отметил эксперт. По его мнению, "почти наверняка российские военные продолжат оттачивать свои методы рассредоточения сил и разрабатывать дополнительные меры противодействия для смягчения будущего воздействия на поле боя западных ракет средней и большой дальности".

В публикации указывается, что увеличение поставок Украине вооружений со стороны Запада может поставить Киев и его союзников в еще более нестабильное положение. "Россия также могла бы отреагировать на расширение поставок западных ракет широким спектром асимметричных мер, способствующих опасной эскалации интенсивности войны", - предупредил Эпископос. Кроме того, профессор опроверг мнения некоторых экспертов о том, что Россия страдает от острой нехватки боеприпасов.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина возлагала много надежд на западную технику, однако ее применение не оказало особого влияния на ход боевых действий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные страны только "подливают масла в огонь" и "приносят больше страданий" Украине, кроме того, оружие, которое они передают Украине, может "распространяться по всему миру и есть риск, что воспользоваться им смогут различные преступные группировки". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прекращение поставок оружия условием "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта вокруг Украины".