Полиция безопасности Швеции считает инцидент у посольства Израиля попыткой теракта

На территории диппредставительства ранее обнаружили опасный предмет, по данным газеты Aftonbladet, речь шла о гранате

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля. /ТАСС/. Расследование, начатое 31 января в связи с обнаружением опасного предмета на территории посольства Израиля в Стокгольме, передано полиции безопасности (СЕПО). В связи с этим дело переквалифицировано, сообщила СЕПО.

"Расследование проводит полиция безопасности под руководством прокурора подразделения национальной безопасности, который является следователем. Прокурор постановил переквалифицировать статью об уголовной ответственности за предполагаемое преступление на террористическое преступление, связанное с незаконной угрозой и попыткой причинить опасный ущерб", - говорится в сообщении.

Расследование проводится в сотрудничестве с полицией. Следователи не комментируют это дело.

Эксперты взрывотехнического центра Швеции уничтожили предмет, который был обнаружен 31 января на территории посольства Израиля в Стокгольме. По данным газеты Aftonbladet, речь шла о гранате. Эвакуация сотрудников посольства и жителей близлежащих домов не проводилась.