Более 4 тыс. военных Финляндии поучаствуют в мартовских учениях НАТО

Маневры Nordic Response 24 пройдут с 4 по 15 марта

ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. финских солдат поучаствуют в мартовских учениях Североатлантического альянса Nordic Response 24, которые пройдут в северных регионах Норвегии, Финляндии и Швеции. Об этом сообщило Минобороны Финляндии в пресс-релизе.

Отмечается, что в Скандинавии учения Nordic Response 24 станут "самыми значительными международными учениями". Они пройдут с 4 по 15 марта и станут частью масштабных учений Steadfast Defender 24.

"В учениях принимают участие около 4,1 тыс. финских солдат, почти половина из которых - резервисты. <...> Участие Финляндии в миссиях НАТО в мирное время и распространение учений НАТО на территорию Финляндии, например, в рамках учений Steadfast Defender 24, являются конкретными примерами того, как членство Финляндии в НАТО проявляется на практике. Это часть совместных действий Североатлантического союза, которые укрепляют безопасность Финляндии и ее граждан", - говорит министр обороны Антти Хяккянен.

В общей сложности в учениях Nordic Response 24 примут участие около 20 тыс. солдат из 14 стран. Цель учений - повысить способность НАТО укреплять и защищать северные регионы альянса, отмечает финское Минобороны.