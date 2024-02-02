В ООН заявили, что не видят улучшения ситуации в Газе после решения Международного суда

Международный суд ООН постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в анклаве

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в секторе Газа в последние дни не улучшилась. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке в ответ на вопрос журналистов о том, произошло ли улучшение в гуманитарной ситуации после решения Международного суда ООН, постановившего, что Израиль должен принять необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

"Мы информируем [о ситуации в Газе] ежедневно в независимой манере", - отметил Ларке. "Если посмотреть на наши сообщения о ситуации день за днем за последние одну-две недели, то я не заметил какого-либо улучшения в гуманитарной ситуации в секторе Газа", - сказал официальный представитель УКГВ.

Международный суд ООН постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".