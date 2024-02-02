ЦИК Киргизии досрочно прекратил полномочия сбежавшего ранее депутата Жамгырчиева

От него поступило заявление о сложении с себя полномочий

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Центризбирком в Киргизии принял решение о досрочном прекращении полномочий сбежавшего ранее депутата киргизского парламента Эмиля Жамгырчиева. Об этом сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на ЦИК.

Начальник управления организации избирательного процесса Центризбиркома Тологон Айтикеев сообщил, что от Жамгырчиева поступило заявление о сложении с себя полномочий. На основании этого было принято соответствующее решение.

Ранее в агентстве сообщали, что депутата доставили в суд для избрания меры пресечения.

Жамгырчиев 9 января сбежал из здания Верховного совета республики, спрыгнув со второго этажа, и скрылся в неизвестном направлении. По информации узбекского агентства Podrobno.uz, против Жамгырчиева возбудили уголовное дело в Узбекистане. Как считают в Генпрокуратуре, подозреваемый парламентарий незаконно пересек границу Киргизии с Узбекистаном. По словам главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева, депутат незаконно пересек границу, чтобы встретиться в Узбекистане с известным авторитетом Салимом Абдувалиевым. Следствие также считает, что помощник Жамгырчиева передавал секретные документы узбекской стороне.

После этого депутат появился на заседании комитета по правопорядку Верховного совета.

15 января президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Жамгырчиев просил Салима Абдувалиева помочь убить "двух друзей". По информации местных СМИ, "двумя друзьями" называют Жапарова и руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева.