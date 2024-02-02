Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что страна перестанет выделять средства Киеву, если его организация придет к власти после парламентских выборов осенью 2024 года

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер предал свою страну, поддержав предложение ЕС о передаче Украине €50 млрд помощи. Такое мнение высказал председатель оппозиционной Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

"Поддержав передачу €50 млрд для режима [президента Украины Владимира] Зеленского, канцлер Карл Нехаммер снова предал австрийцев и принес с трудом заработанные деньги налогоплательщиков в жертву на брюссельский алтарь ЕС", - говорится в пресс-релизе Кикля.

Кикль заявил, что Австрия перестанет выделять средства на такую помощь, если его партия придет к власти после парламентских выборов осенью 2024 года.

Лидеры государств - членов Евросоюза ранее на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.