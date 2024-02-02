Эксперт заявил, что Израиль не достиг ни одной цели своей операции в Газе

Военный аналитик и палестинский генерал в отставке Васеф Арикат отметил, что еврейское государство не смогло уничтожить ХАМАС и освободить заложников

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Израиль с начала операции в секторе Газа не смог достичь ни одной из двух своих поставленных целей, еврейскому государству не удалось ликвидировать радикальное палестинское движение ХАМАС и освободить заложников. Такое мнение выразил бывший боец Организации освобождения Палестины (ООП), военный аналитик и палестинский генерал в отставке Васеф Арикат.

"За последние 120 дней Израиль развернул четыре дивизии для того, чтобы уничтожить ХАМАС и силой освободить заложников. Ни одна из этих целей достигнута не была", - сказал он французской газете Le Monde.

По словам аналитика, для Израиля это "моральное и военное поражение, а также поражение для его разведки". Издание отмечает, что ХАМАС продолжает давать отпор Израилю и бороться, несмотря на многочисленные потери, к которым привела израильская "политика выжженной земли". Также движение обладает преимуществом в этом конфликте. Как отметил палестинский эксперт аналитического центра International Crisis Group ("Международная кризисная группа") Тахани Мустафа, заключается оно в том, что движению "не нужно ничего особо делать, чтобы победить, нужно просто выжить".

Как сообщила ранее на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, ХАМАС и Израиль продолжают рассматривать предложения по возможной новой сделке, предусматривающей очередную паузу в боевых действиях в секторе Газа и освобождение заложников.