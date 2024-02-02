ВОЗ сообщила о совершенных 342 атаках на систему здравоохранения в Газе с 7 октября

Во время нападений 627 человек погибли и 783 получили ранения

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 340 атак на инфраструктуру здравоохранения было совершено в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Во время этих нападений 627 человек погибли, 783 получили ранения, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

"В секторе Газа [с 7 октября] зарегистрировано 342 атаки, которые привели к гибели 627 человек и ранению 783", - говорится в сообщении. От нападений пострадали 95 объектов здравоохранения, в том числе 27 из 36 больниц в анклаве. Серьезные повреждения получили 47 машин скорой помощи.

По данным ВОЗ, задержанию подвергся 61 работник здравоохранения.

В настоящий момент 21 из 36 больниц Газы не функционируют. Из действующих 15 больниц 13 работают "частично", а 2 - на "минимальном" уровне. В эвакуации из Газы по медицинским мотивам нуждаются более 8 тыс. пациентов, в том числе 6 тыс. получивших ранения.