Украинский военный медик прокомментировал состояние дел в ВСУ

Глеб Битюков также указал, что звания в ВСУ присуждаются не за заслуги, а за выслугу лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с людским потенциалом и профессиональным развитием, занимаются имитацией деятельности и показухой. Об этом написал украинский военный медик Глеб Битюков в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В качестве примера положения дел в ВСУ Битюков приводит оборону Артемовска (украинское название - Бахмут), который был взят российскими силами весной 2023 года. "Имитация и показуха создают ложную картину, которая не соответствует действительности. В нарратив про "крепость Бахмут" верили все, кто его слышал, кроме тех, кто там был. Город не был крепостью. Не было сделано ничего для того, чтобы сделать его крепостью. Ни фортификационных укреплений, ни минных полей", - написал он.

Медик также указал, что звания в ВСУ присуждаются не за заслуги, а за выслугу лет, и на руководящие посты попадают не те, кто лучше и умнее других, а те, кто больше времени провел в армии. Инициативность, продолжает он, подавляется, мотивация остается очень низкой, не учитываются профессиональные качества военных. По его словам, украинская армия "отправляет на позиции кого угодно, от медиков до операторов дронов, только бы удержать нарисованную кем-то на карте линию обороны".

"Достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьет не больше других и моется хоть иногда", - добавляет он.

Критике Битюков подвергает и экономическую эффективность ВСУ - запасы оружия, отмечает он, часто остаются в тылу или же их бросают прямо на поле боя. "Когда мы отходили с позиций в уже разрушенном Бахмуте, мы перекочевывали с подвала в подвал, где находили большое количество боеприпасов. Как я понял, в тех подвалах можно было найти все - от патронов для АК до еды, РПГ и гранат", - отмечает он.