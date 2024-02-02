Сийярто заявил о продолжении блокировки €500 млн для Украины из фонда ЕС

Киев до сих пор не дал гарантий того, что не будет без оснований включать венгерские компании в свой список "международных спонсоров войны", отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Венгрия по-прежнему не дала согласия на использование очередного транша в размере €500 млн из Европейского фонда мира для оказания военной помощи Украине. Как сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт продолжает блокировать эти средства, поскольку Киев до сих пор не дал гарантий того, что не будет без оснований включать венгерские компании в свой список "международных спонсоров войны".

"Речь идет о сумме €500 млн в качестве компенсации за ранее поставленные вооружения, которая не выплачивается из-за венгерской оговорки", - напомнил Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве форума ЕС - АСЕАН в Брюсселе. Он отметил, что этот вопрос затрагивался на его встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком, состоявшейся 29 января в Ужгороде.

"Я попросил украинских коллег обеспечить справедливые условия для компаний, которые важны для венгерской экономики и которые также работают на Украине. Они обещали посмотреть, что необходимо сделать", - сообщил глава МИД, пресс-конференция которого транслировалась телеканалом М1. По его словам, когда украинская сторона выполнит обещания, Венгрия примет решение о своих дальнейших шагах.

В свое время в перечень "международных спонсоров войны" попал крупнейший венгерский банк OTP, дочернее предприятие которого работает на российском рынке. По настоянию Венгрии он был позже исключен оттуда, но от украинских властей потребовали гарантий, что подобная ситуация не повторится с другими компаниями. Будапешт предупредил, что пока это не будет сделано, он не одобрит выделение средств из Европейского фонда мира, которые идут на компенсацию затрат стран ЕС за поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.