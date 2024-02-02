Число погибших сотрудников агентства ООН в Газе возросло до 152

По данным БАПОР, не менее 376 укрывавшихся в школах агентства перемещенных лиц погибли

БЕЙРУТ, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 152 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года. Соответствующие данные приводятся на сайте агентства.

"По состоянию на 31 января общее число сотрудников БАПОР, погибших с начала боевых действий, составило 152", - сообщает БАПОР. По его данным, с начала эскалации не менее 376 укрывавшихся в школах агентства перемещенных лиц погибли, 1 365 получили ранения. До 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.