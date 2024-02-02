Царев заявил, что ему не принадлежит квартира в Днепре, об аресте которой сообщила СБУ

На Украине экс-депутата Верховной рады обвиняют в финансировании действий РФ, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене, а также в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил об отсутствии у него квартиры в Днепре (ранее Днепропетровск), информацию об аресте которой распространили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Ранее СБУ сообщила о том, что украинский суд наложил арест на имущество общественного деятеля, экс-депутата Верховной рады Олега Царева на Украине и в Крыму. По подсчетам СБУ, стоимость конфискованного имущества с учетом активов на полуострове составляет около 500 млн гривен (порядка $13,2 млн по текущему курсу Нацбанка Украины), были арестованы в том числе квартира в центре Днепра и земельный участок в Киевской области.

"Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске, - у меня нет квартиры в Днепропетровске. Участок десять соток в Киеве - это дачные участки, которые нарезали депутатам, когда это было модно после перестройки, далеко в области, где-то в чистом поле. Ни разу на нем за четыре созыва не был. Поэтому душа не болит. А вот над арестованным моим имуществом в Крыму посмеялся. Шутники", - написал он.

На Украине Царева обвиняют в финансировании действий России, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене, а также в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ.

Олег Царев - депутат Верховной рады четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов (2002-2014) от Партии регионов, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде. Являлся кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру. В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на Царева было совершено покушение, он был тяжело ранен двумя выстрелами. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По данным ФСБ, координатор покушения задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.