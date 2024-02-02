В КНР заявили, что не допустят активизации деятельности шпионов США в стране

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь назвал развитие Китая возможностью для мирового развития и роста глобальных миролюбивых сил

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Китай будет противодействовать работе американских шпионов и не даст им добиться успеха. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса об интенсификации разведывательных усилий против Китая.

"Как глава крупнейшей в мире шпионской организации директор [ЦРУ] Бернс неоднократно выступал с заявлениями миру о том, что американские шпионы повсюду и вездесущи. Благодаря его напоминанию Китай, как всегда, проделает хорошую работу по предотвращению и не допустит успеха незаконных действий Соединенных Штатов", - с иронией отметил китайский дипломат.

"Китай привержен следованию по пути мирного развития, - подчеркнул он. - Развитие Китая - это возможность для мирового развития и роста глобальных миролюбивых сил".

Бернс выступил со статьей "Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции" для журнала Foreign Affairs. В основном материал касается работы ЦРУ на российском и китайском направлениях.