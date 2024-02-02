Глава МИД Польши посетит Вашингтон, чтобы убедить США в финансировании Киева

Даты визита Радослава Сикорского не названы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетит Вашингон с целью убедить американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву, в необходимости ее продолжения. Об этом он сообщил в X.

"Хорошая новость из Брюсселя. [Премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан снял вето, и Евросоюз единогласно одобрил выделение €50 млрд для поддержки функционирования украинского государства и восстановления его инфраструктуры. Оказывается, что стоит разговаривать с теми, кого еще не удалось убедить [в поддержке Украины]. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", - произнес Сикорский на видео, опубликованном на его странице в социальной сети. Даты визита главы польского МИД в США не названы. В декабре 2023 года польские СМИ сообщали о готовящейся поездке Сикорского в Вашингтон в начале 2024 года.

1 февраля лидеры 27 стран ЕС решили выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. Они согласились с предложением Венгрии и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса, а через два намеревается пересмотреть объем помощи Киеву.

Администрация США почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против дальнейшего оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.