МИД Ирана назвал обвинения Израиля в адрес БАПОР недоказанными

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи сообщил, что прекратившие финансирование страны "перестали оказывать поддержку агентству в самое тяжелое время для жителей Палестины и сектора Газа"

ДУБАЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Обвинения в адрес ряда сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к атаке радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года являются бездоказательными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Значительное количество стран, делающих пожертвования агентству, прекратили свою помощь только из-за недоказанных заявлений сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) о причастности некоторых сотрудников БАПОР к операции ХАМАС 7 октября", - написал дипломат на своей странице в X. По его словам, прекратившие финансирование страны "не только не ограничили политические и торгово-экономические контакты с сионистским режимом и не прекратили оказывать ему военную и финансовую помощь, но и, основываясь на обвинениях этого режима в адрес нескольких сотрудников БАПОР, перестали оказывать поддержку агентству в самое тяжелое время для жителей Палестины и сектора Газа".

Представитель МИД Ирана 28 января заявил, что государствам, приостановившим финансирование БАПОР, следовало бы прекратить поставлять вооружения Израилю, так как обвинения агентства послужат оправданием ограничительных мер против международных гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, ранее объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников агентства состояли в ХАМАС или радикальном палестинском движении "Исламский джихад". Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких подчиненных, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. В БАПОР работают более 30 тыс. сотрудников. Управляет агентством генеральный комиссар, назначаемый генсеком ООН. Организация финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также ЕС и международных НПО. Для его полноценной работы необходимо порядка $1,2 млрд в год. В 2022 году агентство получило $1,17 млрд. Крупнейшим донором БАПОР являются США ($344 млн в 2022 году). Взнос России в 2022 году составил $2 млн.